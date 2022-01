Bob, un ticinese a un passo dalle olimpiadi

Prossimo e ultimo appuntamento della stagione europea sarà sulla pista tedesca di Winterberg dove il Team Follador, accompagnato dal ticinese Nicola Mariani, potrà addirittura strappare il biglietto per i prossimi giochi olimpici se riuscirà nel bob a 2 a superare il canadese Austin Tayler e lo statunitense Hickey Tyler nel ranking IBSF che verrà attualizzato solo dopo l’ultima gara di coppa del mondo prevista il prossimo fine settimana sulla pista engadinese di St. Moritz. Per Follador e Mariani impresa sicuramente molto difficile ma non impossibile. Dunque, per tutta la Svizzera Italiana si apre opportunità incredibile quella di poter portare per la prima volta in assoluto un equipaggio di bob tutto sud alpino ai Giochi Olimpici invernali.