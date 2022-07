Anche il doppio femminile “leggero” vola in finale A

Sul lago varesino si è conclusa la fase preliminare per quanto riguarda la categoria U23. Per i colori rossocrociati il bilancio, seppur provvisorio, può essere considerato positivo. Dei 9 equipaggi in gara, due hanno già raggiunto la finale che conta. Al quattro di coppia “leggero” maschile, brillante vincitore ieri della propria batteria, si è aggiunto oggi il doppio femminile, sempre nella categoria al limite dei 59 chilogrammi, grazie all’armo composto da Marion Heiniger (SC Biel) e Margaux Oural del FRC Morges. Approdano in semifinale il doppio femminile élite di Olivia Negrinotti (Ceresio) e Thalia Ahumada del FRC Morges. Obiettivo già raggiunto nella giornata d’esordio da Aurelia-Maxima Janzen nel singolo e, ieri, dal doppio maschile élite di Yannick Raschle e Shamali Suero Santana e da Gian Struzina nel singolo pesi leggeri.

Semplicemente perfetta la prova offerta oggi nel primo pomeriggio da Olivia Negrinotti e Thalia Ahumada. Le rossocrociate si sono portate al comando sin dalle prime palate, proseguendo il cammino in scioltezza, al ritmo di 34/36 colpi al minuto. Al secondo posto, staccata di ben 8” troviamo la formazione della Lituania. Di tutto rispetto il valore cronometrico fatto segnare dall’armo rossocrociato: 7’03”51, migliore di 3” di quello fatto registrare nella prova d’esordio (il quarto in assoluto delle tre eliminatorie in programma). Sicuramente un bel segnale in vista del prosieguo della rassegna iridata. Obiettivo mancato per il due senza femminile. Olivia Roth e Seraina Fürholz che hanno dovuto inchinarsi nel ripescaggio a Lituania e Danimarca e dovranno quindi accontentarsi in un posto nella finale B (dal 7° al 13° rango).

In mattinata ha preso avvio anche il mondiale riservato alla categoria U19. Cinque gli armi rossocrociati in gara. Il 4 senza maschile entrerà in scena solo domani mattina. Nella prima serie del singolo femminile si è assistito ad un interessante duello fra la nostra Lina Kühn e la tedesca Rebekka Falkenberger. A prevalere è stata proprio quest’ultima con un distacco di appena superiore ai 2”. Entrambe raggiungono l’obiettivo della semifinale. Gande prova anche del doppio maschile di Ivo Löpfe e Ondrej Zedka, classificatisi al secondo posto a soli 46/100 dall’armo canadese che assicura loro il passaggio ai quarti di finale.