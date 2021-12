Alinghi torna in Coppa America

La vittoria di Alinghi ad Auckland nel 2003, con il team di una nazione senza il mare capace di battere Team New Zealand nelle sue acque territoriali e ottenere la massima competizione velistica mondiale, aveva fatto sognare tutta la Svizzera. E il sogno potrebbe presto riprendere, dato che sembra ormai certo che il team di Ernesto Bertarelli parteciperà all’edizione 2024 dell’America’s Cup, di cui non è ancora nota la località. Oggi infatti Alinghi ha annunciato una conferenza stampa per il prossimo 14 dicembre, per “condividere i propri piani per la 37esima edizione della coppa”, specificando che “le persone cruciali per la prossima sfida saranno presenti”. Questo dopo che indiscrezioni si erano susseguite nelle scorse settimane, rilanciate in particolare da media neozelandesi. E considerando che Team New Zealand è ancora una volta il detentore del titolo, potremmo veramente rivedere una nuova puntata della storica rivalità.