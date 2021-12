Verdi di Lugano - Perché lo fanno?

Prima di dare dei brozzoni perditempo a chi in queste ore e negli ultimi 25 anni ha portato avanti un’autogestione di questo tipo a Lugano è il caso di chiedersi: perché lo fanno? Non per soldi e nemmeno per la fama. Non per un’opportunità di carriera e nemmeno per proteggersi. Rimanessero a casa, conducessero una vita “normale”, non passerebbero di certo guai giudiziari, non rischierebbero bruciature agli occhi da spray urticante o lividi da percosse e proiettili di gomma. Nessuno li descriverebbe come degli scarti della società, persone reiette che non vogliono seguire le regole del vivere corretto, quelle regole che in momenti come questi vengono proposte come scritte nella pietra ma che – in verità – nel corso degli anni e dei secoli sono cambiate tante volte anche proprio grazie (o a causa) di persone che, come loro, hanno dissentito. Senza il dissenso oggi le donne non voterebbero, i neri dovrebbero sedere in posti separati sui bus, non avremmo nemmeno quello che pare essere l’ultimo baluardo della democrazia, ciò che lo strapotere del capitale ci ha lasciato: il diritto di voto.

Ieri le persone legate all’autogestione del Molino sono rientrate in ciò che rimane degli spazi dell’ex-Macello, spazi che per anni sono stati la loro casa. Da lì per 20 anni hanno dissentito, non solo attraverso la cultura ma anche con un discorso politico. Hanno fatto politica con idee che di certo non sempre sono state quelle della maggioranza, non di rado nemmeno le nostre. Hanno accolto chi viveva ai margini e ascoltato anche i “pazzi”. Ogni decisione presa è passata dall’assemblea di chi c’era, alla ricerca di una maggioranza condivisa, un po’ come fa il Consiglio Federale quando si riunisce a porte chiuse. Hanno fatto cultura e politica. Una politica che nel suo agire o pensare dissente da un sistema globale, una politica che di certo non è facile da accettare. La reazione della Città è stata quella di rifiuto. Rifiuto del dialogo ma, ancora peggio, rifiuto nell’accettare che un dissenso possa esistere e faccia parte del corpo stesso della società. Perché il dissenso, se ammesso, può prendere forme incontrollate, può portare a idee diverse e impreviste. Può obbligarci a cambiare idee, piani e strategie. E così, per 20 anni si è tacciato di brozzoni e figli di papà perditempo ciò che dall’autogestione usciva. Quando poi quella maggioranza dell’esecutivo, che per anni ha proclamato senza portare risultati, ha iniziato ad annaspare – con progetti che affondavano e senza una visione chiara per il futuro –, è stata colta l’occasione per esibire la forza fisica. Fanno così gli uomini che non sanno più come mantenere il potere con altri mezzi, mostrano i muscoli.