Roberto Cefis - Il pareggio dei conti: sulle spalle di chi?

Nella mia professione di sindacalista seguo in particolare uno dei settori più toccati dalla Pandemia Covid SARS-19, il settore sociosanitario. Un settore che ha dato tanto e ha ricevuto molti “grazie” ma, a mio parere, andrebbe maggiormente considerato non solo per l’importante lavoro svolto, ma anche per il lavoro che sarà chiamato a svolgere in futuro.

Certo è importante che i conti dello Stato siano sotto controllo, ma è un obbiettivo che deve tenere in considerazione la situazione contingente e non deve essere perseguito a tutti i costi! Che senso avrebbe avuto per il nostro Stato in questi ultimi due anni, caratterizzati da una fortissima insicurezza sociale ed economica, non spendere e non indebitarsi per sostenere le persone, le famiglie, l’economia?