Per una gestione dei rifiuti a misura della popolazione

Ma non è mia intenzione fare sterile polemica sui modi, per quanto importanti per la politica istituzionale, quanto piuttosto sfruttare l’infelice comunicato dei favorevoli per evidenziare quelle che sono le criticità reali del progetto che vorremmo sottoporre al voto popolare; non il come ma il cosa, con una breve appendice sulle accuse lanciate reinterpretando a piacere le posizioni espresse negli anni dagli allora gruppi di MorbioVerde e Unità Socialista. In primo luogo se analizziamo il problema senza il pregiudizio di voler dimostrare che una soluzione sia migliore delle altre, vedremmo che il progetto proposto non è per nulla la parola fine all’annosa questione dei rifiuti: sarebbe una soluzione temporanea che fra trent’anni (a onor del vero, trent’anni più possibili proroghe, ma non certe) dovrà essere demolita, riportando il problema allo stato attuale; questo è quanto previsto dalla convenzione stipulata con la parrocchia, proprietaria del fondo. Secondariamente non vi sono evidenze che almeno in questi trent’anni questa sia la soluzione migliore, anzi a mio parere tutt’altro: la struttura che verrà costruita sarà l’unico punto nel comune dove sarà possibile gettare carta, plastica, PET, peggiorando il servizio di prossimità e obbligando quindi le famiglie di Morbio a fare ricorso continuo all’ecocentro, generando così una mole imponente di traffico. Il gruppo di Morbio2030 in Consiglio comunale ha contestato le previsioni ottimistiche del traffico presentate dal Municipio, poiché, sulla scorta di quanto appena esposto, le circa 2’000 famiglie di Morbio dovranno gettare la carta almeno una volta ogni due settimane, il che significa circa 200 auto al giorno che transiteranno su via Lischée, che ricordo essere adiacente al centro sportivo, agli orti comunali, ai percorsi pedonali della Val di Spinée, al riale Müfeta che sarà rinaturato, e ovviamente alle scuole. C’è da dire che per incontrare le esigenze degli scolari il Municipio prevede di ridurre gli orari di apertura del futuro ecocentro, cosa che però dall’altro lato significa un ulteriore peggioramento del servizio di prossimità offerto dalle piazze e la compressione di 200 auto al giorno in 3 ore, portando così la frequenza del traffico a oltre una macchina al minuto in una zona cui si vorrebbe dare ben altra vocazione. Insomma, analizzando dietro il castello retorico della “migliore soluzione possibile” non riesco che a vedere una gestione del territorio schizofrenica, che da un lato restituisce alla popolazione aree verdi (rinaturazione Müfeta) mentre dall’altro ci piazza di fianco un generatore di traffico come quello appena descritto. Ci sarebbe molto altro da dire, ma rimando per questo all’argomentario completo presente sul sito www.noecocentromorbio.ch.