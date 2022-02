Massimiliano Robbiani - Iniziativa Osi: ecco perché Ghisletta l’ha ritirata!

Da un paio d’anni girava sui banchi del Gran Consiglio un’iniziativa presentata da Raoul Ghisletta che chiedeva di introdurre nella Legge sulla cultura una base legale per assicurare un finanziamento stabile all’Orchestra della Svizzera italiana (Osi) da parte del Cantone e da parte di tutti i Comuni ticinesi. I dubbi mi sono sorti quando per finalmente riuscire a partorire un rapporto di maggioranza si sono presentate 14 versioni diverse in due anni con l’obiettivo di rastrellare consensi ovunque, salvo poi trovarci addirittura con 2 rapporti di minoranza, uno mio e l’altro dello stesso iniziativista Ghisletta che non è d’accordo con la maggioranza capitanata da Biscossa.