Maruska Ortelli - Molinari: ora basta!

Le regole, le leggi, nella nostra società civile dovrebbero valere per tutti. Così sarebbe in un mondo ideale, ma non se si tratta di autogestione. Abbiamo dovuto nuovamente assistere, tristemente, all’ennesimo schiaffo alla giustizia di questo manipolo di facinorosi che hanno tentato di rioccupare lo stabilie dell’Ex Macello. Questi autogestiti (così si definiscono) devono rispettare la decisione delle autorità: per il momento, a Lugano, non c’è spazio per questo genere di «attività» (devono ancora spiegarci cosa ci facevano là dentro tutti questi anni). Ora, speriamo che i soliti benpensanti non vengano ancora a raccontarci storie del tipo: «la polizia ha utilizzato proiettili di gomma», «ci hanno picchiato»... perché adesso è veramente troppo. Non ne possiamo più di questa politica che permette e approva questo genere di azioni. Chi ha tentato di occupare abusivamente l’Ex Macello va punito, ma anche chi fomente certa gente. Il bilancio di questa lungimirante azione è stato di 11 fermi e due arresti. Uno ragazzo è ancora su tetto dello stabile. La situazione è delicata. Speriamo sempre che non succeda nulla di grave, sennò la colpa è sempre di chi vuole giustamente fare rispettare le regole del vivere civile.