Marco Romano - Sì alla Lex Netflix

Allineandosi a quanto già realtà in molti Paesi europei, il progetto mira a obbligare i citati attori a investire il 4% dei loro ricavi lordi realizzati in terra elvetica nella produzione nazionale: (co)produrre serie e film svizzeri o acquisirne i diritti e quindi espandere la loro offerta in tutto il mondo. Un importante passo per permettere al settore cinematografico svizzero di accedere al mercato dello streaming online, per ora appannaggio di chi si è già mosso in questo senso. Abbiamo il privilegio di vivere in un Paese che per sua natura, identità e pluralità di ambienti è di per sé un set, ad oggi non ancora sufficientemente valorizzato per produzioni nazionali e internazionali. La produzione cinematografica rappresenta un settore economico con un largo indotto (turismo, albergheria, ristorazione, artigiani, ecc.). Il Ticino è pionieristico e i progetti si stanno moltiplicando, basti pensare che la Ticino Film Commission ha misurato in quasi 5 milioni l’indotto diretto delle produzioni audiovisive del solo 2021 a fronte di 100’000 franchi investiti. Il potenziale è enorme. Con questo approccio si spingono le citate piattaforme a investire anche in Svizzera, senza mettere mano nella tasca dei cittadini. A titolo di paragone, in Italia l’obbligo di investimento ammonta al 20%, in Spagna al 5% e in Francia al 26,5%. Mai questa dinamica ha generato un aumento diretto dei prezzi per i clienti, al contrario porta investimenti rilevanti nel territorio.