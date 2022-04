Lucio Negri - Il personale delle istituzioni sociali di fronte al 15 maggio

Il personale delle Istituzioni sociali guarda con una certa preoccupazione al prossimo 15 maggio, soprattutto in ottica del rinnovo contrattuale, slittato negli ultimi anni proprio a causa della pandemia e che sarà affrontato il prossimo autunno. Un’accettazione da parte del popolo delle misure d’austerità proposte nel decreto Morisoli cambierebbe le carte sul tavolo delle trattative, ovviamente a discapito delle condizioni di lavoro del personale impiegato e, di riflesso, anche della qualità delle prestazioni all’utenza delle Istituzioni sociali.

Se l’ente sussidiante, ovvero il Cantone, dovrà far fronte a dei tagli di spesa, qualsiasi miglioramento sarà nuovamente da dimenticare.

Purtroppo non è levandosi la mascherina che la pandemia ha smesso di lasciare il segno nella società. Ora ci sono da curare gli strascichi di chi ha sofferto gli isolamenti o le ripetute quarantene, le continue chiusure, riaperture, le fragilità di una situazione mai stabile. Sono le fasce più deboli della popolazione, in particolare le fasce giovanili e le persone ai margini dell’economia e della vita sociale, quelle che più richiedono un intervento dello Stato, a dover essere sostenute e protette. Ricordo che mentre le corsie degli ospedali erano piene, gli istituti isolati e le scuole chiuse, lo Stato ha sostenuto finanziariamente il mondo economico privato. Ora è più che mai tempo di tornare ad investire nel settore pubblico e sociosanitario, non tagliare.