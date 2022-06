Luca Frei - L’Ucraina non è il paradiso democratico descritto dai nostri media

Il 6 marzo scorso, i servizi di sicurezza ucraini hanno comunicato l’arresto di Oleksandr Kononovich e Mykhailo Kononovich. Entrambi sono accusati, senza alcun fondamento, di collaborazione con i servizi segreti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia. In realtà, i fratelli Kononovich sono stati arrestati per la loro attività politica svolta in seno al Comitato Antifascista ucraino e per la loro passata militanza in seno al Partito Comunista dell’Ucraina (messo fuori legge in seguito al golpe filo-occidentale del 2014). In risposta a ciò, la Federazione Mondiale della Gioventù Democratica ha lanciato un appello per chiedere l’immediata scarcerazione dei due fratelli arrestati. Qui in Ticino, la Gioventù Comunista (GC) ha a sua volta lanciato un appello in tal senso, co-firmato dal Partito Comunista, dal Partito Operaio e Popolare, dal Sindacato Indipendente degli Studenti e Apprendisti, dal Movimento Svizzero per la Pace e dal Collettivo Scintilla. Inoltre, la GC ha inviato una lettera all’ambasciata ucraina in Svizzera, senza (inutile dirlo) mai ottenere una risposta.