Lega - Ex funzionario DSS, va fatta chiarezza: non esistono intoccabili

Nel corso della seduta di Gran Consiglio di lunedì si è tornato a parlare del caso dell’ex funzionario del DSS, questo attraverso un’iniziativa parlamentare elaborata dalla Sottocommissione Finanze per l’approvazione di un decreto legislativo che dia facoltà alla Commissione gestione e finanze di assegnare un audit esterno per effettuare i dovuti accertamenti sulla gestione del caso. Questo in evasione alla richiesta bis di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) inoltrata dai deputati leghisti Sabrina Aldi e Boris Bignasca unitamente a Tamara Merlo e Fiorenzo Dadò.

La LEGA è del parere che, di fronte alle parole delle vittime, non si possa restare immobili ma, come rappresentanti delle istituzioni, è un atto dovuto fornire delle risposte chiare. Bisogna prendere una decisione che deve mandare un messaggio forte e chiaro. Vogliamo che venga fatta chiarezza. Vogliamo che vengano vagliate eventuali responsabilità, anche nell’ottica della prevenzione. Capire cosa non ha funzionato e perché e l’unica via per migliorare il sistema e per fare in modo che certe situazioni non ci siano più. Non esistono intoccabili.