Lega dei Ticinesi - No ai sussidi ai media: chiamare alla cassa i colossi del web

La Lega dei Ticinesi esprime la propria soddisfazione per il No odierno al pacchetto di sussidi ai media (151 milioni di franchi all’anno).

I nuovi sussidi, respinti dai votanti, avrebbero asservito sempre più la stampa alla partitocrazia: chi paga comanda! Ed è evidente che non si crea “indipendenza” rendendo i media sempre più dipendenti dal denaro pubblico.

I nuovi sussidi non avrebbero affatto finanziato la pluralità, ma proprio il contrario: ovvero l’omologazione e l’appiattimento sul pensiero unico “mainstream”.

La volontà di finanziare non già i media in generale, bensì quelli di regime, permeava l’intero pacchetto in votazione, che - ad esempio - escludeva i media gratuiti da qualsiasi sostegno.