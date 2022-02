Gioventù comunista - Ennesimo abuso in caserma: non sono casi isolati

Scene come queste non sono però, come gli ambiti militaristi affermano, dei casi isolati. Il nonnismo è strutturale nell’esercito svizzero, che per natura è reazionario, classista e al servizio della borghesia! In caserma, infatti, si respirano valori malsani come l’omologazione e l’ubbidienza cieca. Purtroppo, eventi come questi vengono spesso percepiti come un gioco (cosa gravissima!), ma provocano ferite fisiche e psicologiche in numerose reclute e promuovono una cultura e una forma mentis violenta ed irrispettosa.