Ermanno Canova - Ecocentro a Morbio “la soluzione ideale”, sarà vero?

La nostra soluzione ideale prevede, e cito dal Messaggio Municipale NO. 19/2021 (in seguito MM), un “... concetto di un unico muro di contenimento, che diventa edificio sotterraneo ... in calcestruzzo armato facciavista”; ma non è tutto, il MM ci informa che il 40% dello scavo per questo edificio sotterraneo è previsto nella roccia, nella fattispecie il Biancone, lo stesso Biancone che alcuni anni orsono ha fatto lievitare, e non di poco, i costi per la posa dell’ascensore del cimitero. Il cimitero giace poco distante dal terreno dell’ecocentro sulla stessa vena geologica. Interessante è anche notare la forma linguistica del MM, e cito: “... sul lato ovest del terreno, sfruttando la pendenza accentuata, è stato creato un edificio interrato ...” vien da dire: - Per fortuna abbiamo un terreno in pendenza se no come facevamo a creare un edificio interrato?