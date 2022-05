Denny Bettelini - Un aumento delle imposte del 15-20%? No, grazie!

Votando “no” il prossimo 15 maggio al decreto legislativo concernente il pareggio dei conti del Cantone, dovremo – pena continuare ad aumentare il debito pubblico di 100-150 milioni l’anno – aumentare tasse e imposte. È inevitabile, non si può continuare in eterno ad accumulare debiti che non siamo in grado di pagare. I sostenitori del decreto ipotizzano, in tal caso, un aumento medio delle imposte fra il 15 e il 20%. A me sembra molto ambizioso l’obiettivo del pareggio dei conti nel 2025 (o anche qualche anno più tardi, non mi formalizzerei in tal senso), diminuendo solo l’«aumento» della spesa, anziché la spesa tout court, ma posso capire che, tagliando drasticamente sussidi e prestazioni, difficilmente si andrebbe incontro a un consenso popolare.