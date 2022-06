Annamaria Gélil – Ghirlanda - Scuola media: per andare oltre

Quando si parla di livelli nella scuola media, sembrano esserci due partiti opposti: coloro che li vogliono superare e coloro che li vorrebbero moltiplicare per favorire, a loro dire, l’orientamento degli allievi. Provo a esprimere qualche riflessione, frutto della lunga esperienza di lavoro, che ho maturato appunto nella scuola media.

Parto dall’orientamento: per ragazzi di 12, 13 anni (fine seconda media) non mi sembra si possa parlare di vero e proprio orientamento, ma di attività volte alla conoscenza di sé. Quindi non ha molto senso nell’insegnamento separare gli allievi in ipotetici gruppi di simili; ha invece molto senso lasciare che tutti incontrino gli altri, tutti gli altri, e si misurino con loro. Separare i percorsi non favorisce affatto lo sviluppo di attitudini e interessi, significa solo mandare un messaggio di scarso valore a quelli non ammessi a un corso “alto”.

La scuola media non è proprio il posto giusto per offrire più percorsi in tutte le materie, non lo è perché non è il momento giusto per i suoi giovani allievi.