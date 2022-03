Andrea Sanvido – “Zurigo ha fatto i complimenti alla nostra città”

Lugano e Tether Operations Limited si impegnano a creare un centro di eccellenza europeo per l’adozione della tecnologia blockchain. La notizia ha fatto il giro del mondo in pochi giorni, tanto che anche la città di Zurigo numero 1 in Svizzera in ambito di sviluppo e marketing territoriale ha fatto i complimenti alla nostra città. Personalmente ho gioito molto perché questa iniziativa rappresenta concretamente un ventaglio di grandi opportunità per noi. Migliaia di persone nel mondo, di cui soprattutto i giovani, sono interessati al tema delle criptovalute, e la prova è stata la presenza di molti di loro all’incontro pubblico organizzato al Palazzo dei congressi. L’obiettivo per Lugano è quello di attivarsi ancor di più nel processo digitale e presto cittadini e aziende potranno pagare le imposte, tasse e tutti i beni e servizi in criptovalute. Diventerà una delle prime città al mondo a implementare un completo sistema di pagamento di questo tipo. Insomma diventeremo dei veri propulsori in questo ambito. Verrà creato un fondo multimilionario per attirare nuove startup ed è proprio in questo contesto che Lugano deve essere entusiasta, infatti diverremo molto attrattivi e di conseguenza potremo avere nuovi indotti, nuovi abitanti e soprattutto la possibilità di richiamare i nostri giovani a vivere e lavorare qui.