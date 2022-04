Aline Prada - No alla modifica della legge sul cinema

L’idea di base può sembrare anche giusta e corretta, se non che, la “vasta scelta” che ad oggi abbiamo, si tramuti soltanto in una “scelta” perché le produzioni di paesi terzi saranno rimosse per dare spazio al cinema elvetico. Qualora le produzioni estere venissero rimosse dalle piattaforme streaming per dare spazio al cinema svizzero, il rischio che gli abbonati diminuiscano c’è. Perché se non potranno più seguire le proprie trasmissioni, non avranno alcun interesse nel continuare a restare abbonati.