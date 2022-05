Zalone ci porta “Sulla barca dell’oligarca”

Comico, showman, attore, cabarettista, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista italiano: Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, torna in scena nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo “Amore + IVA”. Un piccolo assaggio di quanto verrà presentato al pubblico è una canzone satirica dal titolo “Sulla barca dell’oligarca” uscita oggi su YouTube.

L’artista sarà in tour per un anno partendo da Firenze il prossimo 8 novembre, mentre nel periodo natalizio lo spettacolo sarà a Milano. “Amore + Iva” è uno spettacolo totalmente inedito dove musica, imitazioni, parodie e racconti saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano, ma non solo.