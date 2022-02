Si torna a viaggiare con l’allentamento delle restrizioni

Con il progressivo allentamento delle restrizioni anti Covid alle frontiere, si registra una crescente ripresa dei viaggi aerei nel mondo. È quanto rende noto Iata (Associazione internazionale del trasporto aereo) in un comunicato dopo aver registrato un forte aumento di 11 punti percentuali per i biglietti internazionali venduti nelle ultime settimane rispetto alle vendite del 2019.

Nel dettaglio - riferisce l’Associazione -, nel periodo intorno al 25 gennaio (media mobile a 7 giorni), il numero dei biglietti venduti si è attestato al 38% dello stesso periodo del 2019 per poi salire al 49% intorno all’8 febbraio, sempre rispetto allo stesso periodo di tre anni fa. “Il miglioramento di 11 punti percentuali tra i periodi di gennaio e febbraio - sottolinea Iata - è l’aumento più rapido in un periodo di due settimane dall’inizio della crisi. Il balzo nella vendita dei biglietti, arriva quando più governi annunciano un allentamento delle restrizioni alle frontiere Covid-19”.

Un’indagine Iata sulle restrizioni di viaggio per i 50 principali mercati del trasporto aereo del mondo, che - spiega l’Associazione - comprende il 92% della domanda globale nel 2019 misurata in base ai ricavi chilometrici dei passeggeri - “ha rivelato il crescente accesso disponibile per i viaggiatori vaccinati”. “Dobbiamo ora accelerare ulteriormente la rimozione delle restrizioni di viaggio - commenta Willie Walsh, direttore generale Iata -. Sebbene i recenti progressi siano impressionanti, il mondo rimane infatti lontano dai livelli di connettività del 2019. Tredici dei primi 50 mercati di viaggio non offrono ancora un facile accesso a tutti i viaggiatori vaccinati. Ciò include le principali economie come Cina, Giappone, Russia, Indonesia e Italia”.