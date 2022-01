WEF online, economie e mercati finanziari

Il World Economic Forum (WEF) 2022 online termina oggi. Al centro degli interventi dei leader dell’economia e della politica al Forum sono stati soprattutto la lotta contro la pandemia, le azioni da sviluppare per il clima e per la transizione energetica, le possibili previsioni per la crescita economica mondiale nella prossima fase. Interventi e dibattiti hanno rispecchiato le attese degli operatori economici e dei mercati? In che direzione si stanno muovendo ora le maggiori economie e le principali Borse? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30.