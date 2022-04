Uomini, guerra e pace

La guerra non lascia indifferente nessuno e trovarsela a due passi da casa con bombe, morti lungo le strade, fosse comuni e profughi in fuga è un pugno nello stomaco. Oggi tutto ci arriva in tempo reale e lo vediamo sul nostro telefonino: la guerra, lo abbiamo visto, è anche nell’informazione/disinformazione. Su tutto questo (e tanto altro) il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti rifletterà la sera di Pasqua a La domenica del Corriere con Pier Giacomo Grampa, vescovo emerito e Graziano Martignoni, psichiatra. L’appuntamento, come di consueto, è alle 19 su TeleTicino.