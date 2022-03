Turismo tra euforia e depressione

Il turismo lo valutiamo in base ai pernottamenti, unità di misura che ci porta sulle montagne russe tra esaltazione e scoramento. Dopo il brusco stop per la pandemia, il sogno della rinascita: ma ora c’è la guerra. E allora cosa fare? Ci sono idee innovative o non resta che arrendersi? Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne parla a La domenica del Corriere (alle 19 su Teleticino) con Simone Patelli, presidente Ticino Turismo; Lorenzo Pianezzi, presidente Hotelleriesuisse; Roberta Soldati, parlamentare UDC; Massimo Suter, presidente Gastroticino e Francesco Coldesina, esercente.