Siamo in guerra?

Dopo 13 giorni di guerra non si intravvede alcun segnale di speranza. Anzi, ogni giorno che passa, l’invasione della Russia in Ucraina si fa sempre più cruenta, con l’assedio alle principali città del Paese e milioni di profughi che già sono arrivati in Europa. E dopo 13 giorni le domande fondamentali sul conflitto restano irrisolte: quali sono i reali obbiettivi di Vladimir Putin? Chi e come può fermarlo, senza scatenare la terza guerra mondiale? Chi sta vincendo la partita?