Si ritorna in montagna con Treks

La 14esima edizione di Treks è ai nastri di partenza! Da giovedì 28 luglio alle 19:00, Gianfranco De Santis torna a regalare emozioni ad alta quota con la sua popolare trasmissione dedicata alle escursioni in montagna.

Un’escursione circolare con la blogger Giovanna Gilardi

Per la terza puntata si torna in Valle di Blenio, più precisamente sul Lucomagno, dove in compagnia della nota blogger appassionata di montagna Giovanna Gilardi viene proposta, partendo da Casaccia, una magnifica escursione circolare che all’andata tocca il Passo delle Colombe e al ritorno il Passo del Sole.