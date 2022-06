Scuola, l’ora delle note

Siamo alle battute finali di un anno scolastico, è il momento per guardare cosa ha funzionato e cosa, invece, non è andato come da programma. La nostra scuola è promossa o bocciata? E tutti i suoi attori protagonisti? Interrogativi che comprendono anche il mondo della politica che osserva con attenzione la scuola o, forse, critica soprattutto il suo responsabile politico? L’anno 2022-2023 potrebbe essere anche contraddistinto dal cambio alla direzione politica del DECS. Qual è l’aspettativa di questo passo? A meno che Manuele Bertoli si ricandiderà per un nuovo mandato... Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti a La domenica del Corriere (dalle 19 su Teleticino) ospiterà Manuele Bertoli, direttore DECS; Alessandro Speziali, presidente PLR; Pierfranco Longo, presidente conferenza cantonale dei genitori e Lelia Guscio, parlamentare Lega.