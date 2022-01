Risultato storico per Teleticino

L’informazione il perno del palinsesto Teleticino è il secondo canale più seguito nella Svizzera italiana nella fascia informativa compresa tra le 18 e le 19. In televisione Ticinonews raggiunge il 10% di quota di mercato e consolida ulteriormente i propri risultati. L’informazione rappresenta il perno del palinsesto e le numerose dirette straordinarie imbastite per raccontare l’attualità in tempo reale, hanno permesso a Teleticino di rafforzarsi ulteriormente con Speciali che hanno superato il 25% di share.

Un plauso a una piccola grande squadra

I risultati di tele e radio non possono che soddisfare i dirigenti. “Un plauso alla piccola grande squadra che giorno dopo giorno cerca di essere sempre sul pezzo, raccontando quello che accade sul nostro territorio in tempo reale attraverso radio, tv e web”, commenta Dalcol. Anche Alessandro Colombi, Ceo del Gruppo Corriere del Ticino, esprime soddisfazione: “Il 2% come quota di mercato di Teleticino rappresenta un premio al lavoro e alla tenacia che la squadra giornalistica, tecnica e creativa infonde ogni giorno nelle proprie attività; la strada imboccata dell’informazione agile, puntuale e dal territorio unita agli approfondimenti in studio ha avuto i riscontri di pubblico che ci aspettavamo e da qui proseguiremo in questa direzione. Soddisfatti di Radio 3i che conferma i dati di ascolto settimanali, lavoreremo comunque per far sì che tale dato sia uno stimolo a trovare nuove strade di crescita”.