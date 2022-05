Riflettori puntati sui beni rifugio

Le Borse risentono in queste settimane delle tensioni legate al binomio inflazione-tassi di interesse e alla guerra in Ucraina causata dall’invasione russa. L’aumento delle incertezze geopolitiche ed economiche a livello internazionale porta una parte consistente degli investitori ad accelerare nella ricerca di beni rifugio. Quali prospettive ci sono a questo punto per rifugi tradizionali come l’oro e il franco svizzero? Quali altri beni rifugio principali occupano attualmente la scena finanziaria? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Filippo Fink di EFG e Sascha Kever di PKB.

Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.