Riflettori accesi su Borse e valute

Negli ultimi mesi le Borse hanno sentito chiaramente il peso dell’aumento dei prezzi e dei tassi e quello della guerra in Ucraina causata dall’invasione russa. D’altro canto c’è ancora crescita economica a livello mondiale, anche se chiaramente frenata, e una parte delle imprese quotate registra ancora buoni risultati. Per le Borse nei prossimi mesi prevarranno le spinte al ribasso oppure no? E, guardando al campo valutario, quale sarà l’andamento delle monete principali, tra le quali il dollaro USA, l’euro, il franco svizzero? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Filippo Fink di EFG e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.