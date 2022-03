Radio3i, sono già 35 anni!

21 marzo 1987, Mendrisio, ore 6.00 del mattino: il cursore del microfono si alza, la scritta “on air” s’illumina e il suono di Radio3i entra nell’etere, nelle case dei ticinesi, o per lo meno di una parte di loro, visto che inizialmente la concessione è limitata al Sottoceneri. La prima voce che si sente è quella di Antonella Scipioni. Ma c’è già anche Boris Piffaretti, che con l’emittente costruisce un amore che dura ancora oggi. E poi, via via, ecco le altre voci storiche, da Riccardo Pellegrini a Valerio Ventura e Sacha Dalcol, oggi direttore nell’anno del 35esimo della radio. Che 35 anni proprio non se li sente, se non per l’esperienza acquisita; per il resto, gli ascoltatori ne converranno, Radio3i è una ragazzina piena di energia e di entusiasmo, capace di travolgere e coinvolgere chiunque ci s’imbatta, anche solo per caso.