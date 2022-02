Norman o Supernorman?

È ormai un veterano del Consiglio di Stato e della politica cantonale. Norman Gobbi, classe 1977 ha già fatto parecchi chilometri ma non smette di manifestare il suo entusiasmo, è sempre in prima linea e (quasi mai) rifiuta un’intervista. Alla tentazione del microfono non riesce a resistere, talvolta si esprime in maniera ironica, altre volte con espressioni colorite, ma è sempre emotivamente coinvolto e prende volentieri posizione.