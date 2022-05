Morisoli contro tutti

In Ticino il tema è entrato nell’agenda politica grazie a una mozione presentata dal co-presidente del PS Fabrizio Sirica e dal Gran Consigliere dei Verdi Marco Noi. L’atto parlamentare è stato sottoscritto da altri esponenti dei due partiti, ma anche dai deputati PLR Natalia Ferrara e Matteo Quadranti. I mozionanti propongono al Consiglio di Stato di stanziare un credito per testare il modello (che prevede 32 ore settimanali), sia nel pubblico che nel privato, in modo da poter allestire uno studio su benefici e criticità. Il classico progetto pilota, insomma.

Secondo gli autori dell’atto parlamentare, i benefici della settimana lavorativa breve sarebbero notevoli non solo per i lavoratori ma anche per le aziende: “Diversi studi condotti in Islanda, Giappone e Nuova Zelanda - scrivono - hanno rilevato che una riduzione dell’orario di lavoro e una maggiore attenzione alle condizioni lavorative dei dipendenti può portare ad importanti benefici per salute e benessere, ma anche per la produttività”. Lavorare di meno per produrre di più.