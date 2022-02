Mirante in corsa per il Consiglio di Stato?

Amalia Mirante e il suo futuro politico saranno al centro della prima parte della puntata di “Detto tra noi XL” in onda questa sera su TeleTicino. Nella consueta conversazione che apre il programma, l’economista esprimerà la sua posizione circa una possibile candidatura al Consiglio di Stato, così come sulle strategie dell’area rossoverde in vista delle prossime elezioni. Con Mirante ci sarà anche l’occasione di affrontare i principali dossier politici all’ordine del giorno: dai livelli scolastici al salario minimo.