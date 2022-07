Melide si prepara alle sfide della nuova stagione

Le reazioni

“È incoraggiante notare come il seguito della nostra offerta informativa sia rimasto praticamente intatto rispetto al periodo pandemico”, commenta Sacha Dalcol, direttore TeleTicino e Radio3i. “TeleTicino strutturerà il suo prossimo palinsesto su tre pilastri: le news, i dibattiti e lo sport, grazie all’arrivo delle partite di hockey. Ora stiamo approfittando del periodo estivo per affinare i dettagli della nuova stagione. Nessuna rivoluzione ma qualche aggiustamento è previsto su Radio3i. Le novità si concentreranno nella fascia del mattino e del rientro a casa, la sera”. Soddisfazione viene espressa anche da Alessandro Colombi, Ceo del Gruppo Corriere del Ticino: “Sono ovviamente soddisfatto per i dati di ascolto sia per TeleTicino che per Radio 3i. Ci aspetta una stagione decisamente impegnativa e ci stiamo attrezzando per viverla da protagonisti. L’informazione sarà ancora il traino per Teleticino a cui si aggiungerà uno spazio dedicato allo sport ancora più importante, inevitabile avendo acquisito i diritti per l’hockey di lega nazionale; progetto quest’ultimo che come già più volte ribadito andrà distribuito su tutti i canali del Gruppo. Interpreto inoltre il lavoro che il team di Melide sta facendo per approntare il nuovo palinsesto di Radio 3i come il vero primo anno del nuovo corso con novità importanti, coraggiose, ma necessarie”.