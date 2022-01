Matrioska, L’anno che verrà

Ma fortunatamente non c’è solo il Covid tra i temi dell’agenda della politica cantonale. In cima alla lista c’è il preventivo, rinviato dal Gran Consiglio lo scorso dicembre, che come sempre anima la discussione sui conti pubblici. Il risanamento finanziario non è all’ordine del giorno, ma è un appuntamento ineludibile fissato all’orizzonte. Come intervenire? E a proposito di finanze pubbliche i i ticinesi saranno prossimamente chiamati ad esprimersi sul referendum lanciato dalla VPOD contro l’iniziativa Morisoli, che propone di risanare le casse dello Stato intervenendo sulla spesa, senza nuovi aggravi fiscali. Sullo sfondo restano poi iniziative che incidono sulla spesa pubblica, come quella del PLR che propone di sgravare i redditi abbienti o quella del PPD sulle imposte di circolazione.