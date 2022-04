Matrioska, “A un anno dal voto”

Il 2 aprile 2023 i ticinesi torneranno alle urne per rinnovare il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Manca un anno, meno qualche giorno, all’esame a cui dovranno sottoporsi partiti, ministri e deputati. E la campagna elettorale è ormai alle porte, con le varie forze politiche che cominciano a serrare i ranghi, abbozzando le liste e verificando le alleanze.

Il 2 aprile 2023 si chiuderà un legislatura storica e strampalata, a causa di due anni di pandemia che ha stravolto la vita dei cittadini e in parte anche l’attività politica. Le priorità sono state modificate dal Covid e diversi progetti sono finiti in congelatore, ma sarebbe ingiusto dire che tutto si è fermato e nulla si è fatto di significativo. Con quale bilancio e quali proposte si presenteranno dunque i partiti agli elettori? E con quali obbiettivi?

Intanto la cronaca mette nel piatto dei cittadini ansie e preoccupazioni. La scorsa settimana l’Ufficio federale di statistica ha certificato, per l’ennesima volta, l’ampio divario salariale tra il nostro Cantone e il resto della Svizzera. Nel weekend sono uscite indiscrezioni circa un possibile aumento dei premi di cassa malati nell’ordine del 7-9%. Inoltre, la guerra tra Russia e Ucraina promette rincari su tutti i fronti: dall’energia ai beni di prima necessità.

In tutto questo, a maggio, è in agenda la votazione sull’iniziativa Morisoli, sottoposta a referendum dalla sinistra, che prospetta il pareggio di bilancio dei conti del Cantone entro il 2025, agendo sulle spese, senza toccare le imposte. E all’orizzonte si prospettano, a dipendenza di come andrà il voto, interventi sul fronte fiscale.