Lupo e allevamento possono convivere?

È da più di vent’anni si discute su come sia possibile convivere con il lupo alle nostre latitudini. Gli animali che ormai hanno stabilito la propria casa nelle montagne del Ticino sempre più spesso fanno parlare di loro per le predazioni di pecore, capre e anche altri animali da reddito. Poi ci sono i cosiddetti lupi in dispersione, individui di passaggio che arrivano a mostrarsi fino in pianura e anche loro possono fare stragi se si imbattono in un gregge.