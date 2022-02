Lugano: progetti e sogni

Il piano che guarda al 2050 è pronto, ma la rotta politica è tutta da disegnare. La città dove vuole andare? Una domanda per i partiti che hanno responsabilità a livello di Municipio. Il tutto tra realismo e qualche visione utopica, per una volta andando un po’ oltre agli schemi classici. D’altronde Lugano sta ancora discutendo della visione spiaggia sul lungolago, una proposta che da una parte affascina, dall’altra parte è certamente un’ipotesi molto spinta. Fondamentalmente sognare un po’ aiuta o finisce per essere controproducente? Il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti ne parlerà con i protagonisti della politica cittadina, i presidenti di PLR Paolo Morel, del PPD Paolo Beltraminelli, dell’UDC Alain Bühler, nonché la co-presidente Tessa Prati e il capogruppo della Lega Lukas Bernasconi. L’appuntamento, come di consueto, è alle 19 su Teleticino.