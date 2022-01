Lugano in prima serata TV negli Usa

Lugano e il Ticino compariranno in prima serata sugli schermi di milioni di americani: mercoledì alle 20 (orario orientale degli Usa) andrà infatti in onda la prima puntata della nuova stagione di “The Amazing Race”, reality show giunto alla sua 33esima stagione e che consiste in un viaggio intorno al mondo effettuato da undici coppie che competono l’una contro l’altra.

In palio un milione di dollari

Nel reality, che va in onda sulla Cbs, una delle principali reti televisive a stelle e strisce, “le squadre devono competere in una serie di sfide, alcune mentali e altre fisiche, per poter procedere nella successiva destinazione e vincere The Amazing Race e il premio di 1 milione di dollari”.