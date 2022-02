Le tensioni geopolitiche e i mercati finanziari

Le tensioni geopolitiche, in particolare ora quelle che riguardano Ucraina e Russia, si fanno sentire sui mercati. Le Borse hanno registrato alcuni ribassi e una maggiore volatilità, pur restando nel complesso ancora a livelli alti. Qualche oscillazione in più c’è anche per le valute, soprattutto per il cambio euro/dollaro USA; il franco svizzero, dal canto suo, ha riguadagnato qualche frazione, dopo aver ceduto un po’ di terreno in precedenza. La geopolitica e i timori legati all’aumento dell’inflazione continueranno a frenare le Borse, oppure queste riprenderanno il trend al rialzo? Il mercato valutario avrà maggiore volatilità o resterà relativamente stabile?