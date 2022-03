Le banche centrali e i mercati azionari

Spinta dalle strettoie nei rifornimenti di beni e poi anche dalla guerra in Ucraina, l’inflazione è salita. Alcune banche centrali, tra le quali la Federal Reserve americana, hanno cominciato ad alzare i tassi di interesse, per contrastarla. La Banca centrale europea (BCE) non si è invece ancora mossa in questa direzione. La Banca nazionale svizzera pure ha confermato i suoi tassi di interesse (negativi). Come si riflette questa diversità di posizioni sui mercati azionari? E in che modo influenza il mercato valutario? Se ne parla stasera a Index, su TeleTicino, in onda alle 20.30 e in replica alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Sascha Kever di PKB e Bruno Chastonay, consulente finanziario.

