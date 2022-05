Le banche centrali e i listini azionari

L’americana Federal Reserve, la Banca d’Inghilterra e altri istituti centrali procedono lungo la via dei rialzi dei tassi di interesse, per contrastare un’inflazione che è a livelli elevati. La Banca centrale europea dal canto suo prevede di muoversi solo più avanti sui tassi. La Banca nazionale svizzera è in posizione di attesa. Come si riflette questa situazione sui principali mercati azionari? Quali tendenze si registrano in campo valutario? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Walter Lisetto di Axion Swiss Bank e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico attraverso WhatsApp 079/500.43.50.