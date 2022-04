La spesa e le forbici

Frenare la spesa per risanare i conti pubblici? La risposta la daranno le urne il prossimo 15 maggio. Quella alle porte sembra essere la madre di tutte le battaglie tra destra e sinistra. Sarà un voto di principio che promette di indirizzare la politica nei prossimi anni. E dire che tutto è nato un po’ per caso. Un emendamento proposto da Sergio Morisoli (capogruppo UDC) nel corso del dibattito sul Consuntivo 2020, trasformato in iniziativa poi approvata per direttissima con il sostegno di UDC, PLR e Lega. L’obiettivo? Fare in modo che il pareggio del conto di bilancio del Cantone venga raggiunto entro il 2025 con misure “prioritariamente” volte al contenimento della spesa. Ma come passare dal “dire al fare”? Un tema che divide e fa discutere e sarà al centro de’ La domenica del Corriere condotta dal vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti dalle 19 su Teleticino. Ospiti della puntata: Alessandra Gianella, capogruppo PLR; Ivo Durisch, capogruppo PS; Paolo Pamini, parlamentare UDC; Maurizio Agustoni, capogruppo PPD; Sabrina Aldi, vicecapogruppo Lega e Samantha Bourgoin, vicecapogruppo Verdi.