La battaglia dei livelli

Oggi il Gran Consiglio sarà chiamato ad esprimersi sulla proposta di una sperimentazione biennale per il superamento dei livelli in terza media. E nell’aula del Parlamento si annuncia battaglia e una votazione tiratissima.

Lo scontro tra favorevoli e contrari raggiungerà il suo culmine dopo settimane di alta tensione. PLR, PPD, Lega e UDC avevano stralciato dal preventivo la prima proposta di sperimentazione presentata dal Consiglio di Stato, suscitando le proteste dei socialisti che avevano bollato la mossa politica come un attacco diretto contro il ministro Manuele Bertoli. Il Governo, quindi, con una mossa a sorpresa, sul finire della scorsa settimana ha rimesso sul tavolo l’opzione attraverso un emendamento, che corregge alcuni aspetti finanziari e di metodo, ma non la sostanza: la sperimentazione deve partire. Da qui il conflitto con l’area borghese del Parlamento che però potrebbe perdere, almeno in parte, i voti del PPD.

Esplicativo, in tal senso, lo scambio polemico avvenuto tra Adriano Merlini del sindacato VPOD e Sergio Morisoli, capogruppo UDC in Gran Consiglio. “Questa destra - ha scritto il sindacalista - vuole imporre la visione di una scuola meno inclusiva in nome dei bisogni dell’economia e dell’individualismo”. “Dopo la sonora bocciatura della Scuola che verrà, che a lei tanto piaceva - ha replicato Morisoli - il Dipartimento Educazione se ne è guardato bene di entrare di nuovo in materia sulle molte proposte da noi formulate (come pure la Commissione scolastica a forte trazione di sinistra...)”.