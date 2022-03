L'inflazione, i tassi e i mercati azionari

Già spinta dalle strettoie nelle catene di rifornimento di una parte dei prodotti e dalla maxi liquidità fornita dalle banche centrali, l’inflazione ora aumenta anche per via della guerra in Ucraina e delle ulteriori tensioni attorno alle materie prime. La Fed americana ha cominciato ad alzare i tassi di interesse in funzione anti inflazione, la BCE attende ma si sta preparando anch’essa all’uscita dai tassi ai minimi. Come si riflette ora e come si rifletterà nei prossimi mesi sulle Borse e sulle principali valute questo scenario? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e in replica alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Stefano Ambrogi di Julius Bär e Filippo Fink di EFG.