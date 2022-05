Inflazione, guerra e mercati azionari

Gli aumenti dell’inflazione e dei tassi, la guerra in Ucraina, le code di pandemia e lockdown in Asia si si sono fatti sentire in queste settimane sulle Borse. Nei prossimi mesi prevarranno i ribassi per i listini azionari o questi torneranno a salire? E quale sarà l’andamento delle monete principali, a cominciare da dollaro, euro, franco? Di tutto questo si parla stasera a Index, su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Walter Lisetto di Axion Swiss Bank e Bruno Chastonay, consulente finanziario.