INDEX - L’inflazione, i tassi e le Borse

L’aumento dell’inflazione e l’inizio del rialzo dei tassi di interesse hanno contribuito, insieme alle code di pandemia e alla guerra in Ucraina, a innalzare il grado di volatilità sui mercati. Nel complesso c’è ancora crescita economica a livello mondiale e ciò rappresenta un supporto per le Borse. Ma i listini azionari inevitabilmente hanno risentito, da gennaio a oggi, delle maggiori tensioni geopolitiche ed economiche. Quali sono a questo punto le possibili prospettive delle Borse mondiali per i prossimi mesi? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Alberto Conca di Zest e Vito Monte di Centro Studi Monte. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.