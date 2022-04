INDEX - Fari puntati sui mercati azionari e valutari

Le Borse stanno risentendo delle tensioni collegate all’aumento dell’inflazione e alla guerra in Ucraina. Dopo le correzioni di queste ultime settimane, rimarrà un trend al ribasso o riprenderà consistenza la tendenza di fondo al rialzo? In campo valutario, il dollaro americano si è abbastanza rafforzato. Continuerà oppure no questo rafforzamento per il biglietto verde? E quali sono le prospettive ora per le altre valute principali, a cominciare dall’euro e dal franco svizzero? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Alberto Conca di Zest e Sascha Kever di Pkb. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.