È una battaglia che porta il nome di una delle personalità di spicco della destra ticinese: Morisoli. E già solo per questo motivo il tema spacca e polarizza l’arena politica. Aggiungeteci poi che il decreto che porta quel nome, intende agire sulle finanze cantonali e la miscela esplosiva è pronta per riaccendere nuove e antiche passioni che vanno da Marina Masoni ai giorni nostri. I nodi della disputa sono sempre gli stessi: tasse e tagli, sgravi e spese.

È una battaglia che si gioca sulle parole. Esclusivamente o prioritariamente. Tagli o contenimento. Nuove entrate o imposte. A dipendenza di quelle che sceglierete, cambierà completamente il piatto che vi ritroverete in tavola. In questo modo il decreto Morisoli può essere venduto dalle parti come un’assicurazione che blocca l’aumento delle tasse o come l’anticamera della macelleria sociale. Ma dove sta la verità? Probabilmente non esiste...non una soltanto, almeno.